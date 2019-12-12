Прием в Букингемском дворце: королевская семья продемонстрировала роскошные украшения
Традиционно накануне Рождества королева Елизавета II организовывает роскошное мероприятие в резиденции монархов. Вместе с ней международных послов приветствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз.
Королева устроила прием для около тысячи членов дипломатического корпуса. Жена герцога Кембриджского появилась на официальном приеме в роскошном образе. Она надела темное бархатное платье от известного британского модельера Alexander McQueen, которое была сшито под заказ для королевского приема в Букингемском дворце. Оно идеально подчеркнула фигуру хрупкой Кейт Миддлтон.
Читайте также: В красном пуховике и джинсах: Кейт Миддлтон продемонстрировала casual-образ
Демонстрация королевских отличий стала неотъемлемым условием всех официальных мероприятий. Изысканный образ герцогини дополнила бриллиантовая тиара "Узелки любви", которая когда-то принадлежала принцессе Диане. Также Кейт Миддлтон надела Королевский Орден Виктории, которым Елизавета II наградила ее в мае.
Герцог и герцогиня Кембриджские / Instagram / @theroyalfamily
Сама же королева Елизавета II среди многочисленных роскошных драгоценностей выбрала Владимирскую тиару с жемчугом и бриллиантами.
Королева Елизавета II / Instagram / @theroyalfamily