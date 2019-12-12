Прием в Букингемском дворце: королевская семья продемонстрировала роскошные украшения

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Кейт Миддлтон в Букингемском дворце / Getty Images

Традиционно накануне Рождества королева Елизавета II организовывает роскошное мероприятие в резиденции монархов. Вместе с ней международных послов приветствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям и Камилла Паркер-Боулз.

Королева устроила прием для около тысячи членов дипломатического корпуса. Жена герцога Кембриджского появилась на официальном приеме в роскошном образе. Она надела темное бархатное платье от известного британского модельера Alexander McQueen, которое была сшито под заказ для королевского приема в Букингемском дворце. Оно идеально подчеркнула фигуру хрупкой Кейт Миддлтон.

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Демонстрация королевских отличий стала неотъемлемым условием всех официальных мероприятий. Изысканный образ герцогини дополнила бриллиантовая тиара "Узелки любви", которая когда-то принадлежала принцессе Диане. Также Кейт Миддлтон надела Королевский Орден Виктории, которым Елизавета II наградила ее в мае. 

Кейт і Вільям
Герцог и герцогиня Кембриджские / Instagram / @theroyalfamily

Сама же королева Елизавета II среди многочисленных роскошных драгоценностей выбрала Владимирскую тиару с жемчугом и бриллиантами. 


Королева Елизавета II / Instagram / @theroyalfamily

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Елизавета II Королівська сім'я
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