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Приходится заниматься стиркой и готовить, – Ким Кардашян рассказала о карантине с 4 детьми

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Ким Кардашян рассказала о карантине / Instagram / @kimkardashian

США возглавляют рейтинг по количеству инфицированных коронавирусом. Поэтому все звезды призывают оставаться дома и избегать мест скопления людей. На карантине находится и Ким Кардашян, которая оказалась на самоизоляции с мужем и 4 детьми.

В онлайн-шоу The View знаменитая американка призналась: только на карантине поняла, что не готова к пятому ребенку. Ким Кардашян и Канье Уэст ощутили сложность родительства, когда оказались на самоизоляции из-за COVID-19. От услуг няни им пришлось отказаться, чтобы не подвергать себя и потомков опасности, следовательно они сами ухаживают за 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и 10-месячным Псалмом.

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"Сейчас, находясь дома с четырьмя детьми, я поняла, что не хочу еще одного малыша. Это действительно сложно, трудно. Но мне нравится все это семейное воссоединение, мы вместе гуляем, смотрим фильмы. Я показала детям много картин 1980-х, такие как "Гарри и Хендерсон", например. Обычно они такое не смотрят", – рассказала Ким Кардашян.

Кроме этого, теперь миллиардерша сама вынуждена готовить и убирать в элитном особняке в Лос-Анджелесе, а также выполнять домашние задания с Норт. Ким Кардашян пытается находить в этом позитив: наконец-то она может все свое время уделять потомкам.

"Мне приходится заниматься стиркой и готовить. У детей начались весенние каникулы, поэтому еще и их преподавателем... Я по-другому посмотрела на учителей, которые занимаются с детьми дома. Их труд достоин уважения! Очень трудно все это совмещать. Тебе нужно отодвинуть себя на второй план и полностью сосредоточиться на детях", – добавила Ким Кардашян.

Смотрите интервью Ким Кардашян о карантине: видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные родители Новости LifeStyle Звездные дети Ким Кардашян
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