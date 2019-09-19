Приянка Чопра арендовала стадион для празднования дня рождения Ника Джонаса: яркие фото

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Приянка Чопра арендовала стадион для празднования дня рождения Ника Джонаса: яркие фото

37-летняя Приянка Чопра решила удивить своего мужа в день его рождения. Поэтому свое 27-летие американский музыкант праздновал на футбольном стадионе в тематическом костюме и большой компании близких и родных.

На днях участник группы Jonas Brothers Ник Джонас отпраздновал свое 27-летие. Его жена индийская модель и актриса Приянка Чопра опубликовала трогательное поздравление на своей странице в Instagram. Однако ни поклонники, ни сам Ник, похоже, не догадывались о потрясающей идее празднования, над которой красавица жена хорошо поработала.

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Приянка Чопра устроила для своего любимого потрясающий сюрприз, пригласив его друзей и близких на футбольный стадион в Чикаго. Она позаботилась о форме для игры и, сформировав команды, предложила им сыграть товарищеский матч.

Я настолько счастлив, что смог отметить свое 27-летие в кругу семьи, друзей и поклонников в Чикаго и Сент-Поле. Моя прекрасная жена умеет удивлять! Она организовала трогательный футбольный матч с участием всех моих близких друзей и родственников на стадионе Soldier Field в Чикаго (!!!). После этого мы несколько часов играли в гольф, а затем была вечеринка с пиццей, текилой, тортом и сигарами,
– написал о своих впечатлениях Ник Джонас на странице в Twitter.

Также певец поделился снимками команд в полном составе, а также с вечернего празднования. Что интересно, для своего мужа Приянка Чопра выбрала форму с номером 10, написав на футболке его имя, а для себя выбрала номер 1, который сопровождался надписью "The wife", что в переводе на украинский означает "жена".

Нік Джонас святкує день народження
Ник Джонас празднует 27-летие / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас і Пріянка Чопра
Ник Джонас и Приянка Чопра / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас
Вечеринка по случаю празднования 27-летия Ника Джонаса / Twitter / @nickjonas

Нік Джонас і Пріянка Чопра
Приянка Чопра и Ник Джонас / Twitter / @nickjonas

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Теги: LifeStyle Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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