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Приянка Чопра обнажила грудь на Грэмми-2020: жаркие фото

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Приянка Чопра в эротическом наряде на Грэмми-2020 / Instagram / @priyankachopra

Голливудская актриса Приянка Чопра привлекла внимание всех фотографов на Грэмми-2020. Все потому, что артистка выбрала для торжественного события платье, которое обнажило ее грудь.

В ночь на 27 января в США отгремела одна из самых престижных музыкальных премий – Грэмми-2020. По традиции, церемонию награждения провели в здании Microsoft Theater, расположенном в центре Лос-Анджелеса. Сотни топовых артистов, которые были приглашенными гостями события, прошлись по красной дорожке, показав свои эффектные новинки гардероба. А некоторые из звезд отличились немалым эпатажем.

Интересно: Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки

На этот раз в центре пикантных новостей оказалась 37-летняя Приянка Чопра. Актриса пришла на Грэмми-2020, чтобы поддержать своего мужа, музыканта Ника Джонаса, который с братьями зажег на сцене премии.

Для выхода на красную дорожку голливудская красавица выбрала сексуальное платье со шлейфом от Ralph & Russo. Наряд был расшит камнями и бисером, что выглядело очень элитно. Однако Приянка Чопра выглядела вульгарно, поскольку у декольте был вырез аж до пупка, поэтому все участники Грэмми-2020 могли увидеть обнаженную грудь звезды. Еще большей пикантности добавлял пирсинг с камнями, который виднелся на теле актрисы. Поэтому выход Приянки Чопры в западных СМИ уже назвали провокационным и неудачным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

А вот на вечеринке, которую организаторы Грэмми устроили перед церемонией, Приянка Чопра появилась в безупречном и нежном образе. Актриса индийского происхождения примерила для мероприятия шелковое платье цвета шампанского. Наряд подчеркивал фигуру Приянки, однако не выглядел эротично. Поэтому многие пользователи сети отметили, что лучше бы актриса изменила последовательность выбора платьев.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Грэмми LifeStyle Голливуд Эротика Приянка Чопра
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