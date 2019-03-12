Приянка Чопра очаровала стильным нарядом на кинофестивале в Мумбаи
Индийская модель и актриса возвращается к светской жизни и с удовольствием позирует перед камерами папарацци. Так, новые снимки 36-летней Приянка Чопра появились в сети в понедельник, 11 марта.
Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" наконец радует поклонниками своими выходами. Недавно Приянка Чопра решила взять небольшую паузу в появлениях на светских мероприятиях, поскольку в декабре и январе проходило немало пышных празднеств ее свадьбы.
Читайте также: Приянку Чопру заподозрили в беременности: интригующие фото
Для выхода на кинофестиваль в Мумбаи, на котором Приянка Чопра представляла фильм "Небо розового цвета" индийского режиссера Шона Босса, звезда надела нежный образ. Ее look состоял из белого платья с юбкой-карандашом и розового двубортного пиджака, рукава которого модель подняла до локтя, сделав длину ¾.
Ее образ дополнили пудровые босоножки с тонкими полосками на высоких каблуках и часы на правой руке.
Приянка Чопра / Instagram / @cam_mood
Приянка Чопра / Instagram / @cam_mood