Приянка Чопра очаровала стильным нарядом на кинофестивале в Мумбаи

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram/ @cam_mood

Индийская модель и актриса возвращается к светской жизни и с удовольствием позирует перед камерами папарацци. Так, новые снимки 36-летней Приянка Чопра появились в сети в понедельник, 11 марта.

Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" наконец радует поклонниками своими выходами. Недавно Приянка Чопра решила взять небольшую паузу в появлениях на светских мероприятиях, поскольку в декабре и январе проходило немало пышных празднеств ее свадьбы.

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Для выхода на кинофестиваль в Мумбаи, на котором Приянка Чопра представляла фильм "Небо розового цвета" индийского режиссера Шона Босса, звезда надела нежный образ. Ее look состоял из белого платья с юбкой-карандашом и розового двубортного пиджака, рукава которого модель подняла до локтя, сделав длину ¾.

Ее образ дополнили пудровые босоножки с тонкими полосками на высоких каблуках и часы на правой руке.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @cam_mood

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @cam_mood

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Приянка Чопра Мода
Источник: LifeStyle 24
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