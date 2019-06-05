Приянка Чопра оголила грудь и спину для американского глянца: пикантные фото

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Знаменитая индийская модель и актриса Приянка Чопра украсила главную страницу американского журнала InStyle. На страницах глянца 36-летняя знаменитость предстала в откровенных и сексуальных образах.

Приянка Чопра любит надевать откровенные платья, в которых демонстрирует декольте или загорелые ноги. Однако в пикантных фотосессиях новоиспеченная жена участвует довольно редко. Поэтому поклонники с нетерпением ждут июльский номер американского глянца InStyle, обложку которого украсила сексуальная Приянка Чопра.

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Несколько фотографий-спойлеров представители журнала опубликовали на своей странице в Instagram. На фото 36-летняя победительница конкурса "Мисс Мира 2000" предстала в наряде с полностью обнаженной спиной, в костюме, в котором засветила свой бюст, а также в пиджаке, который надела на голое тело.

На всех фотографиях ее макияж был довольно естественным, а прическа – словно будничная укладка. Она соблазнительно смотрела в камеру фотографа Robbie Fimmano, демонстрируя свою сексуальность и харизматичность.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @instylemagazine

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @instylemagazine

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @instylemagazine
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Мода Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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