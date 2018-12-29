Приянка Чопра с Ником Джонасом отправились на отдых в Швейцарию: яркие фото

Молодые супруги наконец завершили все торжественные празднования по случаю своего бракосочетания. Приянка Чопра и Ник Джонас решили отдохнуть от шумных вечеринок и приема гостей, поэтому отправились на отдых в Швейцарию.

Недавно сеть взорвали снимки с очередного свадебного приема Приянки Чопры и Ника Джонаса. Однако, вероятно, супруги решили на этом прекратить праздновать свою свадьбу, поэтому они собрали большую компанию и отправились активно отдыхать накануне Нового года.

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Вместе со звездными супругами в Швейцарию полетели Джо Джонас, Франклин Джонас, Крис Хантер, Сидхарт Чопра и Софи Тернер. Ник Джонас опубликовал снимок своей жены на борту самолета, под которым романтично написал: "Горы, моя любовь, семья и друзья".

Снимками с веселого уикенда в горах Приянка Чопра также делилась на своей странице в Instagram. Звездная компания фотографировалась на склонах гор в лыжных костюмах, за деревянными столами уличных рынков и делала обычные селфи на фоне невероятных пейзажей.



Приянка Чопра и Ник Джонас с друзьями на отдыхе в Швейцарии​ / Instagram / @priyankachopra



Влюбленные на отдыхе в канун Нового года​ / Instagram / @priyankachopra



Приянка Чопра и Ник Джонас​ / Instagram / @priyankachopra