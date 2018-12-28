Приянка Чопра удивила сеть очередным свадебным платьем: яркие фото

Свадьба 36-летней индийской красавицы Приянки Чопри и 26-летнего американского певца Ника Джонаса проходила в Индии в первых числах декабря. Поклонники звездной пары и подумать не могли, что "Мисс Мира 2000" будет радовать их фотографиями с роскошных празднований еще месяц после свадьбы.

Праздничные приемы по случаю бракосочетания Приянки Чопри и Ника Джонаса не заканчиваются. Недавно звездные супруги организовали свадебную вечеринку для друзей, которая прошла в Мумбаи. На прием были приглашены близкие друзья, СМИ и члены семьи. На следующий день, супруги организовали праздник для коллег из Болливуда. Поклонники надеялись, что на этом празднования закончатся, однако это было бы слишком просто.

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Очередной прием по случаю бракосочетания Приянка и Ник устроили 26 декабря. Фотографии роскошного наряда опубликовала на своей странице в Instagram стилист Мими Каттрелл. На фото победительница "Мисс Мира 2000" предстала в элегантном ярком платье от Dior. Красное платье на тонких бретелях и с глубоким декольте лишь подчеркнуло пышные формы Приянки. Низ наряда был полностью из фатина, что позволило жене Ника Джонаса чувствовать себя настоящей принцессой и весело выплясывать.



Очередной свадебный образ Приянки Чопри / Instagram / @mimi

Ее шею украшало массивное бриллиантовое колье, а кисти рук были раскрашены хной. Волосы модель собрала в гладкую дульку, а на ее голове сверкало традиционное индийское украшение.



Приянка Чопра в платье от Dior / Instagram / @mimi