Приянка Чопра украсила первую обложку свадебного выпуска Vogue: роскошное фото

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Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @josevilla

Знаменитая индийская красавица, победительница конкурса "Мисс Мира 2000" и популярная модель Приянка Чопра стала главной звездой первого выпуска свадебного Vogue.

Масштабная многодневная свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса, о которой говорил весь мир, состоялась в декабре 2018 года. Грандиозное празднование продолжалось даже в январе 2019 года, так как статус отца в Индии, популярность модели и знаменитость ее жениха не позволили им сократить список приглашенных гостей.

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Сеть взорвалась снимками Приянки Чопры в свадебном образе, который состоял из роскошного платья, расшитого миллионами жемчужин и драгоценными камнями, а также 22-метровой фаты. Женитьбу индийской красавицы по популярности можно сравнить с королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года.

Так, представителями Vogue было решено пригласить ее стать звездой дебютного выпуска свадебной версии. На фото лицо модели прикрыто белоснежной вуалью, а она задумчиво смотрит прямо в камеру.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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