Приянка Чопра в который раз вступилась за Меган Маркл и уверяет, что та является жертвой расизма

Знаменитая индийская красавица, модель и близкая подруга герцогини Сассекской встала на защиту новоиспеченной мамочки. 36-летняя Приянка Чопра заверила, что Меган Маркл травят и обсуждают из-за того, что она не британка.

В своем последнем интервью для издания The Sunday Times Приянка Чопра подняла немало тем, в список которых попало обсуждение слухов о ее близкой подруге Меган Маркл.

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Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" рассказала о своих размышлениях о ситуации герцогини Сассекской и негативе, который собирается вокруг нее в течение последних нескольких месяцев. По ее мнению, о ней плетут интриги и изображают в плохом свете только потому, что она – женщина, которая представляет две расы, смогла стать частью королевской семьи Великобритании.

Это расизм, несомненно. Но если кто-то может справиться с этим, то это Меган... Красота Мэг в том, что она осталась собой, пройдя через все это,

– сказала Приянка Чопра о своей подруге.

Также она добавила, что экс-актриса сохранила все свои положительные качества характера даже после того, как стала герцогиней, и она с уверенностью может об этом утверждать, потому что была знакома с Меган еще задолго до ее свадьбы с принцем Гарри.

Стоит отметить, что Джордж Клуни, который также находится в близких отношениях с герцогами Сассекскими, также встал на защиту новоиспеченной мамочки несколько месяцев назад. В эфире утреннего шоу актер заговорил о Меган Маркл как о "невероятно хорошей, образованной и умнице".