Приянка Чопра выбирает платье пурпурного цвета на свидание с мужем: эффектные фото

7 Читати новину українською
Приянка Чопра и Ник Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty Images

Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" не прекращает очаровывать своими выходами в Нью-Йорке. Да, на днях она засветилась в компании своего мужа, Ника Джонаса, и близких друзей в роскошном платье, которое идеально подойдет по стилю для вечернего свидания в мегаполисе.

О безупречном чувстве стиля Приянки Чопры наслышаны чуть ли не в разных уголках планеты, ведь количество, великолепие и разнообразие ее свадебных платьев взорвали сеть еще в декабре 2018 года. Однако 36-летняя индийская красавица с каждым новым выходом доказывает, что отличный вкус у нее присутствует и для обычных выходов.

Читайте также: Приянка Чопра примерила стильный синий комбинезон: яркие фото

Приянка Чопра засветилась перед камерами папарацци вместе со своим мужем, Ником Джонасом, в центре Нью-Йорка. Она была одета в пурпурное платье длины миди с акцентным поясом на талии. Особенностью одежды было глубокое декольте и трендовые рукава-воланы. Образ индийской красавицы дополнили золотистые босоножки и сумка в бело-бирюзовую полоску. Позади влюбленных шли новоиспеченные супруги Софи Тернер и Джо Джонас.

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty Images
blog_ava
У Зеленского запустили видеопетицию о роспуске Верховной Рады
сегодня
904
Теги: LifeStyle Мода Приянка Чопра Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех
сегодня 14:50 День матери: смешные картинки о жизни мам, от которых невозможно сдержать смех
205
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня 11:57 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Корицька 26503
День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
сегодня 09:58 День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
Анастасія Ковач-Петрушенко 5891
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
11 мая 11:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 13917
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
11 мая 10:02 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська 448
Новости
Больше новостей
Залиште відгук