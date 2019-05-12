Приянка Чопра выбирает платье пурпурного цвета на свидание с мужем: эффектные фото

Победительница конкурса "Мисс Мира 2000" не прекращает очаровывать своими выходами в Нью-Йорке. Да, на днях она засветилась в компании своего мужа, Ника Джонаса, и близких друзей в роскошном платье, которое идеально подойдет по стилю для вечернего свидания в мегаполисе.

О безупречном чувстве стиля Приянки Чопры наслышаны чуть ли не в разных уголках планеты, ведь количество, великолепие и разнообразие ее свадебных платьев взорвали сеть еще в декабре 2018 года. Однако 36-летняя индийская красавица с каждым новым выходом доказывает, что отличный вкус у нее присутствует и для обычных выходов.

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Приянка Чопра засветилась перед камерами папарацци вместе со своим мужем, Ником Джонасом, в центре Нью-Йорка. Она была одета в пурпурное платье длины миди с акцентным поясом на талии. Особенностью одежды было глубокое декольте и трендовые рукава-воланы. Образ индийской красавицы дополнили золотистые босоножки и сумка в бело-бирюзовую полоску. Позади влюбленных шли новоиспеченные супруги Софи Тернер и Джо Джонас.



Приянка Чопра и Ник Джонас / Getty Images