Приянка Чопра засветила декольте и загорелые ноги в экстремальном платье: яркие фото

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Первая красавица Индии Приянка Чопра вернулась к светской жизни после небольшого перерыва. Знаменитая модель и актриса посетила музыкальное мероприятие Billboard Music Awards 2019 в роскошном платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом.

После громкой свадьбы, которая состоялась в декабре 2018 года, с многодневным празднованием Приянка Чопра и Ник Джонас не являются частыми гостями масштабных светских мероприятий. Однако музыкальную церемонию награждения Billboard Music Awards 2019 звездная пара пропустить не могла. Так, на масштабном событии победительница конкурса "Мисс Мира 2000" появилась в соблазнительном наряде.

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36-летняя Прияна Чопра предстала перед камерами папарацци в роскошном платье от Зухаира Мурада, полностью расшитом пайетками. Индийской знаменитости удалось поразить поклонников сексуальностью и обольстительностью. Глубокое декольте наряда подчеркнуло красивый бюст модели, а экстремальная распорка в виде перевернутой буквы V – загорелые ноги. Стоит отметить, что платья от ливанского модельера стоят минимум несколько тысяч евро.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра и Ник Джонас​ / Instagram / @priyankachopra

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Приянка Чопра Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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