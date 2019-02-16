Приянку Чопру заподозрили в беременности: интригующие фото

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Приянка Чопра
Приянка Чопра / www.gettyimages.com

В сети появились противоречивые фото популярной индийской актрисы Приянки Чопры, которая в 2018 году отгуляла безумную свадьбу с любимым Ником Джонасом.

В течение 2018 года американский певец Ник Джонас и индийская звезда Приянка Чопра готовились к самой значимой дате в их жизни. Пара отпраздновала свадьбу в начале декабря, после чего вернулась к обычной жизни.

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На днях новоиспеченная жена посетила модный показ бренда Michael Kors во время Нью-Йоркской недели моды и вызвала огромные обсуждения в сети и слухи о ее беременности.

Все потому, что у Приянки, которая примеряла клетчатый жакет и мини-юбку с воланами, живот выглядел значительно округлым. Папарацци не упустили возможности сфотографировать актрису с разных ракурсов, поэтому "беременность" не является результатом неудачного света. Однако официального подтверждения о пополнении в семье нет.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Впоследствии Приянку поймали в Лондоне в ярком образе total look. Актриса надела желтое пальто, брюки и водолазку, что дополнила черными ботильонами и сумкой от Gucci. На этот раз у Чопры живот не было видно совсем.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Голливуд Приянка Чопра
Источник: LifeStyle 24
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