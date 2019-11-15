Приключения маленького дракона и рыжей девочки: сеть тронуло рождественское видео
Мир понемногу охватывает волшебная атмосфера Нового года и рождественских праздников. Накануне в сети даже появилась трогательная праздничная видеоистория о приключениях маленького дракончика Эдгара и его рыжеволосой подруги.
Видео сняла сеть британских универмагов John Lewis, которая славится своими трогательными роликами к Рождеству. Нынешняя их история невероятно трогательная и поучительная. Она рассказывает об искренней дружбе дракончика и рыженькой девочки.
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Эдгар живет в небольшом городке вместе с людьми. Он искренне радуется зимней погоде и подготовке к Рождеству, которая царит среди жителей города.
Однако, когда дракончик по-настоящему радуется, начинает неконтролируемо выпускать огонь. Из-за этого он растопил снеговика и целый каток. Но самое печальное происшествие произошло впоследствии – на открытии рождественской елки Эдгар дотла сжег красавицу.
Дракончик понимает свою неудачу и скрывается от обозленных на него людей в свой домик. Однако верная рыжеволосая подруга все же нашла способ утешить создание и помирить его с жителями накануне Рождества.
В конце праздничной истории зрителей ждет действительно трогательный хэппи-энд.
Рождественская история о приключениях дракончика и его подруги: видео
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