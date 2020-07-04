Жена героя "Холостяка" 9 сезона продолжает поражать поклонников фантастическими съемками. Даша Квиткова устроила эффектную съемку на террасе дома без одежды, однако демонстрировать обнаженное тело в сети не стала, прикрыв прелести одеялом.

Звездная пара "Холостяка" Никита Добрынин и Даша Квиткова не стесняются показывать свою страсть в социальных сетях, а избранница ведущего, похоже, не имеет комплексов относительно своего тела. Блогер ради потрясающих кадров в инстаграме устраивает оригинальные съемки, во время которых часто засвечивает свои формы.

Горячее В белье: Даша Квиткова взбудоражила сеть пикантным фото

Локацией для очередного фотосета Даша Квиткова выбрала просторную террасу многоэтажки с фантастическим видом на город. Девушка сидела на широком кресле, закинув ногу на ногу. На ней были лишь босоножки персикового цвета на высоком каблуке. Обнаженное тело она прикрыла белым одеялом, которое соблазнительно спадало на пол.

На пикантном фото волнистые волосы блондинки соблазнительно развивались на ветру. Даша держала наполненный бокал, а сама опиралась на руку. Это нежное и одновременно откровенное фото не оставило ее поклонников равнодушными и вызвало настоящий фурор в сети.

В заметке Даша Квиткова посоветовала фолловерам впускать в свою жизнь случайности и спонтанности. Именно они, по мнению блогера, делают дни интересными и насыщенными, ведь лучшие моменты не были запланированными.