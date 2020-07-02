Певица со Львовщины продолжает будоражить сеть горячими кадрами. На очередной серии фото Ирина Федишин изображена в купальнике, прикрыв обнаженную грудь букетом цветов.

Соблазнительные снимки народная любимица распространила на личной странице в инстаграме. Она в очередной раз продемонстрировала свою женственность и сексуальную фигуру, не оставшись без внимания поклонников.

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Ирина позировала с огромным букетом цветов на балконе гостиничного номера на фоне бескрайнего моря. Фотографии были сделаны в Одессе, где исполнительница отдыхает уже несколько дней.

Певица предстала перед камерой в черных мини-шортах и ​​малиновом верхе от купальника. Такой наряд хорошо подчеркнул обнаженную грудь знаменитости, которую она прикрыла роскошным букетом ароматных цветов. Волосы звезда собрала в прическу сзади и надела на голову соломенную панаму. На лице сделала легкий макияж с коричневой помадой на губах. Завершила пляжный образ большими солнцезащитными очками с темными линзами.

Артистка, как всегда, излучает только положительные эмоции, демонстрируя красивую улыбку.

Ирина Федишин продемонстрировала соблазнительный образ / Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин с букетом цветов / Instagram / @irynafedyshyn