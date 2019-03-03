Прикрыла грудь руками: Кайли Дженнер снялась в обольстительной фотосессии

Одна из самых богатых звезд Instagram продолжает наполнять свою страницу в социальной сети соблазнительными снимками с фотосессий. Так, недавно 21-летняя Кайли Дженнер поделилась фотографиями, на которых она позирует в прозрачном платье, прикрывая грудь руками.

Черно-белые снимки всегда будут актуальными, несмотря на то, что с первого взгляда выглядят устаревшими. Доказательством этого есть несколько кадров с новой фотосессии одной из самых богатых звезд Instagram, согласно рейтингу Forbes.

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На свежих фотографиях модель позировала перед украинским фэшн-фотографом и режиссером клипов Сашей Самсоновой. Результатом сотрудничества одной из самых любимых звезд настоящего и популярного фотографа стали соблазнительные снимки, которые Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram.

На каждой из фотографий 21-летняя модель позировала на однотонном белом фоне, контрастом для которого послужили темные волосы Кайли Дженнер и черное мини-платье. Что интересно, ткань по длине наряда была прозрачной, поскольку звезда прикрывала грудь руками, а изюминкой стали черные большие горошки, которые снова врываются в тренды. Сексуальный образ Кайли Дженнер дополнили черные сапоги на каблуках.



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner