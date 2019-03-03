Прикрыла грудь руками: Кайли Дженнер снялась в обольстительной фотосессии

42 Читати новину українською
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Одна из самых богатых звезд Instagram продолжает наполнять свою страницу в социальной сети соблазнительными снимками с фотосессий. Так, недавно 21-летняя Кайли Дженнер поделилась фотографиями, на которых она позирует в прозрачном платье, прикрывая грудь руками.

Черно-белые снимки всегда будут актуальными, несмотря на то, что с первого взгляда выглядят устаревшими. Доказательством этого есть несколько кадров с новой фотосессии одной из самых богатых звезд Instagram, согласно рейтингу Forbes.

Читайте также: Кайли Дженнер рассказала о пластике, деньгах и материнстве: интересные детали

На свежих фотографиях модель позировала перед украинским фэшн-фотографом и режиссером клипов Сашей Самсоновой. Результатом сотрудничества одной из самых любимых звезд настоящего и популярного фотографа стали соблазнительные снимки, которые Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram.

На каждой из фотографий 21-летняя модель позировала на однотонном белом фоне, контрастом для которого послужили темные волосы Кайли Дженнер и черное мини-платье. Что интересно, ткань по длине наряда была прозрачной, поскольку звезда прикрывала грудь руками, а изюминкой стали черные большие горошки, которые снова врываются в тренды. Сексуальный образ Кайли Дженнер дополнили черные сапоги на каблуках.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
 

 

blog_ava
Угроза полноценного вторжения РФ, новый проход через Керченский пролив – топ-5 видео недели
3 марта
742
Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер Эротика
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
2 марта 21:03 Дэниел Крейг празднует день рождения: лучшие фильмы с актером
108
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
2 марта 10:02 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
714
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1 марта 18:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
1491
Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
1 марта 12:25 Отдых на море в марте: список лучших мест куда можно отправиться
Юлія Турелик 558
Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
1 марта 11:00 Горы зовут: горные маршруты Грузии, от которых захватывает дыхание
188
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук