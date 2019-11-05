Прикрылась тонким тюлем: Анджелина Джоли полностью обнажилась для обложки журнала (18+)

Похоже, Анджелина Джоли переживает по-особенному новый период, который проявляет в своем творчестве. Голливудская актриса снова снялась для эротической обложки журнала, превзойдя все предыдущие работы.

Недавно мы писали о том, что Анджелина Джоли не снималась в пикантных образах еще со времен Лары Крофт. С тех пор прошло около 20 лет. Однако в октябре звезда американского кино вернулась к горячим съемкам, представ на обложке журнала Madame Figaro. За последний месяц Энджи подарила поклонникам третью эротическую серию снимков подряд.

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Обложка журнала и другие снимки из серии, над которыми работал фотограф Patrick Mackie, появились на официальной странице американского Harper's Bazaar в Инстаграме. На одном из снимков известный фотограф запечатлел героиню декабрьского номера в привычном для нее образе. Однако другие фотографии, снятые для наполнения глянца, поразили многих ее фанатов.



Анджелина Джоли / Instagram / @harpersbazaarus

44-летняя Анджелина Джоли примерила провокационный наряд – комбинезон из сетки, в котором позировала, опираясь на высокий стул. А на другом – предстала полностью обнаженной, накрывшись тонким полупрозрачным тюлем.



Анджелина Джоли / Instagram / @harpersbazaarus