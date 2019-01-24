Пример для подражания: Камила Паркер Боулз вышла в свет с такой же сумкой, как у Меган Маркл

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Камила Паркер Боулз
Камила Паркер Боулз / Getty Images

Жена принца Чарльза стала гостьей благотворительного мероприятия в Лондоне. Для светского события Камила Паркер Боулз выбрала идентичную сумку, как у Меган Маркл, которую она засветила во время одного из первых выходов в статусе невесты принца Гарри.

71-летняя жена принца Чарльза посетила центр благотворительности Jewish Care Brenmer Centre, который отмечал свое 80-летие, в среду, 23 января. Созданная организация отвечает за помощь еврейскому сообществу в Лондоне.

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Для светского выхода Камила Паркер Боулз выбрала классический темно-зеленый костюм, плотные черные колготки и туфли на невысоких каблуках. Однако больше всего внимания в ее образе привлекла сумка изумрудного цвета от испанского бренда, который имеет название DeMellier London.

Как оказывается, в январе 2018 года Гарри Меган Маркл осуществила один из первых официальных выходов в статусе невесты принца Гарри. Тогда она надела черный total look, сделав акцент на зеленой сумке под названием Mini Venice, которая стоит 295 фунтов стерлингов. Вероятно, супруга принца Чарльза полюбила вкус 37-летней Меган и решила купить такую же сумку и для себя. Тем более, она идеально подошла к ее зеленому костюму.

Камілла Паркер Боулз купила таку ж сумку як в Меган Маркл
Камила Паркер Боулз засветила такую же сумку , как у Меган Маркл / Getty Images

у Меган Макрл така ж сумка як в Каміли Паркер Боулз
Официальный выход Меган Маркл в январе 2018 года / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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