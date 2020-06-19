От коронавируса не застрахован никто. Не стала исключением и королевская семья. COVID-19 уже переболел 71-летний принц Чарльз. Член монаршей семьи рассказал, как коронавирусная болезнь повлияла на его жизнь и с какими последствиями он сейчас борется.

О том, что принц Чарльз победил коронавирус и завершил самоизоляцию появилась информация в СМИ еще 30 марта. Теперь на сайте BBC сообщают, что после выздоровления у наследника королевской семьи до сих пор не восстановились обоняние и вкус.

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Принц Чарльз рассказал о своем самочувствии врачам, когда посещал государственную больницу в английском городе Глостер. Во время встречи вместе с ним была жена Камилла. Именно тогда монарх отметил, что после коронавирусной инфекции его здоровье не восстановилось полностью.

Он рассказал о том, как потерял обоняние и вкус. Добавил, что они до сих пор не вернулись к нему,

– рассказала помощница врача Джефф Миллс, которая также была на встрече.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то члены королевской семьи продолжают придерживаться установленных правил безопасности. Принц Чарльз и Камилла при общении с медицинским персоналом придерживались социальной дистанции для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Что известно о коронавирусе у принца Чарльза?

О болезни 71-летнего сына Елизаветы II стало известно 25 марта. Он сделал тест на COVID-19, который оказался положительным. Согласно правительственным указаниями герцог Уэльский находился на самоизоляции в течение семи дней. Сначала у него начали появляться легкие симптомы, а впоследствии врачи подтвердили вирусную пневмонию, которую вызвал коронавирус.

Жена принца – Камилла – имела отрицательные результаты теста на COVID-19, а с матерью – королевой Елизаветой II – он контактировал задолго до того, как узнал об инфицировании.

Отметим, по состоянию на 19 июня в Великобритании зафиксировали 301 815 случаев инфицирования коронавирусом. COVID-19 унес жизни 42 461 жителя страны.