Наследник британского престола принц Чарльз перенес коронавирус. Теперь, когда его жизни ничего не угрожает, сын Елизаветы II и будущий король заявил, что ему повезло, ведь в 71 год осложнения от COVID-19 могли быть фатальными.

Новое заявление принца Чарльза о коронавирусе

Сейчас принц Чарльз продолжает находиться на самоизоляции в шотландской резиденции Ее Величества. Оттуда он дал интервью Sky News, в котором рассказал о коронавирусе и как болезнь повлияла на его жизнь.

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Я просто счастливчик. Мне действительно повезло, что болезнь протекала в легкой форме. Но у меня она все же была, и теперь я могу понять, через что проходят люди, которые были инфицированы,

– рассказал принц Чарльз.

Представитель британской монархии отметил, что сочувствует всем людям, которые потеряли близких людей из-за пандемии COVID-19. Сын Елизаветы II добавил, что не стоит обвинять кого-то и с благодарностью относиться к медикам, которые уже несколько месяцев работают в усиленном режиме.

Кроме этого, принц Чарльз не скрывал, что пребывание самоизоляция его кардинально изменило. Знаменитый британец убежден: пандемия дает человечеству важный урок и заставляет задуматься о будущем и экологии. Именно заботу об окружающей среде он воплотит в проекте The Great Reset Project. Принц Чарльз будет помогать выйти из кризиса тому бизнесу, который готов перейти на экологические методы работы.

Что известно о болезни принца Чарльза

25 марта принц Чарльз заявил, что болен коронавирусом. Сын Елизаветы II заверил, что болезнь протекает в легкой форме, а по всем симптомам он дистанционно консультируется с медиками. Его избранница Камилла не имела симптомов COVID-19, хотя все время сопровождала принца. Тесты на коронавирус у герцогини оказались отрицательными, поэтому она самоизолировалась в другой комнате имения.

Уже 30 марта представители Букингемского дворца заявили, что у принца Чарльза больше нет симптомов болезни и он завершил изоляцию от жены.