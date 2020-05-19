Принц Гарри и Меган Маркл будут 11 лет выплачивать долг королевской семье: детали

Принц Гарри и Меган Маркл после сложения королевских обязанностей являются одной из самых обсуждаемых звездных пар. Но несмотря на то, что они уже не являются членами семьи британских монархов, должны выплатить им долг. Супруги должны вернуть средства, которые были потрачены на реконструкцию их семейного коттеджа Фрогмор-хауса.

На страницах издания Mail on Sunday появилась информация о том, что для возвращения всей суммы Гарри и Меган понадобится примерно 11 лет. Это при том условии, что они будут делать ежемесячные платежи.

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На днях принц Гарри и Меган Маркл сделали первый взнос для выплаты долга. Они перечислили королевской семье 18 тысяч фунтов, что составляет более 22 тысяч долларов.

Что известно о долге Гарри и Меган?

Общая сумма, которую Гарри и его жена должны отдать монархам составляет почти 3 миллиона долларов. Именно столько средств налогоплательщиков было потрачено для того, чтобы сделать реконструкцию их семейного поместья Фрогмор-хауса.

Выплачивать долг пара планирует частями, делая ежемесячные платежи. Если выплаты будут своевременными, то пара также сможет считать коттедж своей британской резиденцией.



Фрогмор-хаус / Фото из открытых источников

Жизнь Меган Маркл и принца Гарри после "мегзита"

После складывания королевских обязанностей принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес. Недавно стало известно, что пара поселилась в роскошном особняке, принадлежащем голливудскому магнату, режиссеру, актеру и продюсеру Тайлеру Перри. Его имущественное положение оценивают в 600 миллионов долларов. Инсайдеры сообщали, что супруги там с момента переезда в Калифорнию.

Гарри и Меган будут зарабатывать на жизнь самостоятельно. Известно, что Маркл стремится вернуться в киноиндустрию, где работала до того, как вышла замуж за Гарри. Также откровенное интервью знаменитостей будет стоить миллион долларов. Папарацци постоянно следят за супругами и пытаются сделать чрезвычайно ценные фотографии и сенсационные материалы.