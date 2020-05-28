Принц Гарри и Меган Маркл страдают от атак дронов: супруги обратились в полицию

Герцоги Сассекские и после сложения королевских обязанностей страдают от чрезмерного внимания СМИ. В Лос-Анджелесе ради фото принца Гарри и Меган Маркл устроили настоящую охоту, из-за чего супруги вынуждены были обратиться к правоохранителям.

По данным The Daily Beast, принц Гарри и Меган Маркл даже в элитном доме с большими заборами и частной охраной могут только мечтать о спокойной жизни. В стремлении сделать эксклюзивные кадры папарацци совершают своеобразные атаки с дронов. Беспилотники с камерами массово запускают над поместьем, в котором герцоги Сассекские живут с 1-летним сыном Арчи. Поэтому иногда пара даже не имеет возможности отдохнуть на собственном же дворе.

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Сейчас принц Гарри и Меган Маркл обратились с заявлением в полицию. В документе они указали, что атаки осуществлялись 9, 19, 20, 21 и 25 мая. Дроны пролетали на высоте 6 метров над землей, создавая жуткий гул.

Инсайдеры издания признаются, что герцоги Сассекские не знают, какое издание заказало эти эксклюзивные кадры. Они и не уверены, управляют ли папарацци беспилотниками. Однако после угроз, которые получали Гарри и Меган, ситуация довольно угрожающая.

"Меган получала угрозы и расистские оскорбления, когда выходила замуж, поэтому угроза террора для них реальная. Кроме того, представьте, если бы вы были на их месте, что бы вы чувствовали, когда дроны гудят у вас над головой, пока вы пытаетесь поиграть с сыном?"– отметил инсайдер.

Где живут принц Гарри и Меган Маркл

После объявления о сложении королевских обязанностей герцоги Сассекские несколько месяцев провели в канадском Ванкувере. Там их охраной занимались правоохранители Скотленд-Ярд и местная полиция. Поэтому у супругов не возникало таких проблем, как в США.

Однако, как только договоренность с королевой Елизаветой II вступила в силу, принц Гарри и Меган Маркл покинули арендованное имение в Канаде и переехали в Лос-Анджелес. Супруги изначально планировали поселиться в доме, который ранее принадлежал Мелу Гибсону. Однако впоследствии выбор пал на роскошную недвижимость, которую продавал режиссер Тайлер Перри. Стоимость дома оценивают в 600 миллионов долларов, а аренда его достигает 40 тысяч долларов за месяц. Теперь же пара в очередной раз планирует переезд.