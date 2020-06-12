Инсайдеры западных СМИ ошеломили новой информацией о герцогах Сассекских. По их данным, принц Гарри и Меган Маркл еще до свадьбы обсуждали возможность сложения королевских обязанностей и начало самостоятельной жизни, подальше от влиятельных родственников.

Уже в августе 2020 года на прилавках появится долгожданная книга "В поисках свободы" (Finding Freedom). Ее авторами являются королевские эксперты Омид Шорба и Каролин Дюран. По данным The Daily Mail, писатели работали над книгой, беря комментарии у Гарри и Меган, а также их ближайших друзей, поэтому издание может открыть немало секретов частной жизни королевской семьи.

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И хоть книга "В поисках свободы" еще не поступила в продажу, уже привлекает внимание общественности. Ее авторы заявили, что так называемый "Мегзит" планировался задолго до официального заявления. Еще до свадьбы принц Гарри и Меган Маркл обсуждали переезд в США и отказ от королевских обязанностей.

Это решение не было поспешным. "Мегзит" начался еще до свадьбы. Откровенно говоря, Гарри долгое время был несчастливым в Великобритании. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем, – рассказал инсайдер.

Кроме этого, источники добавляют, что на самом деле слово "Мегзит" вызвало сильное возмущение у принца Гарри. Все потому, что он принимал решение о выходе из королевской семьи, а Меган Маркл только поддержала своего мужа в этом.



О принце Гарри и Меган Маркл написали книгу / Фото Amazon

Что известно о резонансном "Мегзите"

Еще в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят сложить королевские обязанности. Такое заявление ошеломило не только поклонников пары и журналистов, но и родственников герцогов Сассекских. Ни Елизавета II, ни принц Уильям не знали о решении супругов до объявления этого.

Принц Гарри отмечал, что хочет начать новую самостоятельную жизнь с Меган Маркл и маленьким Арчи Харрисоном. В то же время инсайдеры отмечали, что причиной для "Мегзита" стали постоянные нападки СМИ на герцогиню Сассекскую.

После длительных обсуждений Елизавета ІІ приняла решение принца Гарри и Меган Маркл. По условиям королевы, супруги должны оплатить ремонт в своем доме в Виндзоре и больше не пользоваться титулом или даже словом "королевский" в коммерческих проектах. Пока Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе.