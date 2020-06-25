Герцоги Сассекские вместе с другими звездами переждали жесткий карантин в своем доме и наконец вышли на публику. Они приняли участие в приготовлении сладостей в благотворительной организации HomeBoysInd в Лос-Анджелесе. Особенностью такой организации является то, что она помогает с работой и социализацией бывшим членам криминальных банд.

В рамках инициативы #FeedHOPE принц Гарри и Меган Маркл впервые за долгое время посетили кафе и пекарню, которые относятся к организации, и вместе с бывшими преступниками вместе готовили еду. Королевская чета была в масках и сетках для волос. Что интересно, Меган Маркл сотрудничает с HomeBoysInd с 20 своих лет, ведь вступила туда вместе со своей мамой Дорией Редлан. Об этом сообщают в The Daily Mail.

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С нами были не герцог и герцогиня Сассекские, а просто Гарри и Меган. Они работали на равных вместе с членами организации в пекарне и кафе. Это была настоящая взаимосвязь, одна команда,

– поделился впечатлениями управляющий HomeBoysInd Грег Бойл.

Мужчина добавил, что принц Гарри и Меган были дружелюбными, простыми и добрыми.

"Весь персонал был доволен тем, что они нашли время, чтобы увидеть и услышать нас и вместе с нами отправиться в это путешествие. Мы никогда этого не забудем", – добавили в организации.

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Стоит добавить, что это уже не первая акция, к которой присоединилась королевская чета во время пандемии коронавируса. В апреле Меган и Гарри стали волонтерами благотворительной организации Angel Food и разносили в Лос-Анджелесе продукты тем, кто в этом нуждается и не может за ними выйти в магазин.