Принц Гарри оконфузился в речи: в сети увидели плагиат от Меган Маркл

Уже давно в сети предполагают, что у Меган Маркл большое влияние на принца Гарри. Это подтверждают и инсайдеры западных СМИ. На днях Гарри произнес речь, в которой повторил слова своей жены, чем спровоцировал насмешки, что именно Меган теперь пишет для него тексты.

Как ранее информировал LifeStyle 24 после переезда в США герцоги Сассекские продолжают поддерживать свои благотворительные проекты. Поэтому количество видеообращений от пары существенно увеличилось. В частности, после объявления о переносе Invictus Games принц Гарри обратился к волонтерам фонда Onside Youth Zones.

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Уже несколько лет внук Елизаветы II является патроном этой организации. Onside Youth Zones занимается поддержкой молодых британцев, которые из-за нехватки средств не могут реализовать свои научные или творческие проекты. Поэтому во время пандемии коронавируса Гарри решил поддержать молодежь.

"Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь каждый день – невероятные. Многие люди этого никогда не поймут. У вас есть силы, чтобы справиться со всеми трудностями. И у вас есть поддержка сообщества OnSide, семейства OnSide. Снимаю шляпу перед каждым из вас за выживание, но в то же время и процветание", – заявил в видео принц Гарри.

Именно последняя фраза была очень знакома для всех пользователей сети. А все потому, что ее использовала герцогиня Сассекская в фильме "Гарри и Меган: Африканская путешествие". Но это не все: в речи принц Гарри использовал также фразу "все проходит, пройдет и это", которую часто использует его жена.

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Такой "плагиат" вызвал насмешки в сети. Люди остроумно отметили, что теперь у принца Гарри есть новая помощница – Меган Маркл, которая ему пишет речи. Но герцоги Сассекские решили не комментировать этот конфуз.