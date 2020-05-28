Принц Гарри снова обратился к своему отцу за деньгами, – СМИ

Британский принц Гарри, который сейчас живет в США со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи, вероятно, уже второй раз попросил о финансовой помощи у отца принца Чарльза. Впервые такая сумма составляла 2,5 миллиона долларов, но о какой сумме идет речь сейчас – неизвестно.

Как сообщают в The Times Hub, Меган Маркл и принц Гарри надеялись, что они всегда будут обеспечены средствами от налогов плательщиков, но когда Елизавета II согласилась лишить пару королевских обязанностей, то вместе с этим речь шла и об отказе от налогов британцев в Соединенном Королевстве.

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После переезда в США из Канады положение принца Гарри и Меган Маркл оказалось нестабильным, поэтому принц Гарри попросил второй раз своего отца помочь с деньгами. Известно, что несколько месяцев назад принц Чарльз уже выделил финансовую помощь в размере 2,5 миллиона долларов на оплату их охраны, но во всем остальном они должны были обеспечивать себя сами. Принц Гарри продал в США свои эксклюзивные ружья ручной работы по 180 тысяч долларов, но и этого не хватает для обеспечения семьи.

Они ожидали, что налогоплательщики продолжат платить за них. Но ковер достаточно быстро вытащили у них из-под ног, и теперь они вынуждены искать помощи у принца Чарльза. Возможно, теперь благодаря этому они смогут начать погашать долг перед королевой и другими наследникам трона, который был покрыт за счет стоимости строительных работ,

– сообщил инсайдер издания.

Стоит напомнить, что речь идет о ремонте в Фрогмор-хаус, который герцоги Сассекские делали после рождения сына. На ремонт супругов тогда ушло 3 миллиона долларов, которые они взяли в кредит у британской казны. Они договорились с королевой, что будут отдавать эти средства в течение следующих 11 лет.