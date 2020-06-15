Сын короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии женился еще в 2015 году. По случаю годовщины Карл Филипп решил опубликовать несколько эксклюзивных фото, которых еще не видели поклонники королевской семьи.

Снимки появились на инстаграм-странице принца и сразу же попали во все мировые СМИ. Принц Карл Филипп и его избранница София решили показать новые фотографии, которые покорили поклонников нежностью и роскошью.

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"Однажды каждому человеку нужно сделать решающий выбор. Тот самый, который сильно повлияет на будущее. И для этого нужна чрезвычайная смелость. Смелость нужна только для того, чтобы выбрать не тот путь, который является более легким, а встать на тяжелую дорогу, являющейся верной", – написал Карл Филипп к фото.



Принц Швеции до церемонии бракосочетания / Фото Instagram / @prinsparet



Принцесса София / Фото Instagram / @prinsparet



Королевская свадьба в Швеции / Фото Instagram / @prinsparet

Королевская свадьба состоялось 13 июня 2015 года в церкви Слоттсчюрка, что в Стокгольме. Принц Швеции Карл Филипп женился на обычной девушке Софие, которая до замужества изучала финансовое дело в США и работала моделью и инструктором по йоге. Такая история современной Золушки привлекла внимание всего мира, а за трансляцией церемонии следили миллионы людей.

Принц Карл Филипп и София решили не пренебрегать королевскими традициями: пара проехалась по улицам города в старинной карете, здороваясь со всеми встречными. Кроме того, принцесса София дополнила свой образ невесты тиарой, взятой из королевской коллекции украшений.



Королевская свадьба принца Карла Филиппа и Софии ​/ Фото Instagram / @prinsparet



Принц и принцесса Швеции​ / Фото Instagram / @prinsparet



Принц Карл Филипп и София на праздновании свадьбы​ / Фото Instagram / @prinsparet