Герцоги Сассекские уже несколько месяцев живут в Лос-Анджелесе, где за их безопасностью следят частные охранники. Однако волна протестов в США и преследования журналистскими дронами беспокоят их королевских родственников. В частности, Уильям настойчиво рекомендовал Гарри с семьей вернуться в Лондон.

По данным инсайдеров US Weekly, братья возобновили общение, когда стали жить на расстоянии тысяч километров. Чуть ли не каждый день принц Уильям звонит Гарри и узнает, насколько герцог Сассекский скучает по Великобритании, своим родственникам и друзьям. Неутешительная ситуация и с работой, ведь из-за пандемии Гарри не получает доходов, и безопасностью.

Читайте также: Принц Гарри и Меган Маркл страдают от атак дронов: супруги обратились в полицию

Уильям не на шутку обеспокоен и советует брату вернуться в Британию, или выбрать город в США, который более безопасный для проживания.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям настойчиво советует им вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, из источников известно, что Гарри поддерживает связь со своей влиятельной бабушкой. Королева Елизавета II следит за всеми событиями и уже заявила, что даже после отказа герцогами Сассекскими от королевских обязанностей готова им помочь.

Инсайдеры рассказали, что принц Гарри по-другому представлял самостоятельную жизнь в США. Он не ожидал, что американские таблоиды в стремлении сделать новые фото будут нарушать его покой. Сейчас Гарри и Меган обсуждают возможность переезда и продажи имения, стоимостью 18 миллионов долларов.

Дом, в котором живут принц Гарри и Меган Маркл / Фото US Magazine

Что примирило Уильяма и Гарри

Еще перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри получил совет от брата, который его возмутил. Уильям советовал не спешить с церемонией и убедиться, что американка примет королевские правила. Однако Гарри и слушать не стал установок старшего брата и 19 мая 2018 года пошел к алтарю.

К теме: Меган Маркл была убеждена, что королевская семья сговорилась против нее

С тех пор отношения наследников престола ухудшились. Многочисленные скандалы вокруг герцогов Сассекских и отказ от королевских обязанностей окончательно навредил общению двух супружеских пар. Уильям и Кейт не одобряли решение родственников и считали его эгоистичным.

Однако болезнь принца Чарльза сплотила братьев. У сына Елизаветы II обнаружили коронавирус, который мог иметь летальный исход. Поэтому Уильям и Гарри дистанционно поддерживали отца и обсуждали это в многочисленных телефонных разговорах.