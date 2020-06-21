Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует день рождения. Герцогу Кембриджскому исполняется 38 лет. По этому случаю в сети опубликовали редкое фото, на котором он изображен вместе с тремя детьми.

Кенсингтонский дворец на официальной странице в Инстаграме в честь праздника решил поделиться с поклонниками семейной фотографией. Кейт и Уильям редко предстают перед публикой вместе с детьми, поэтому опубликованное фото вызвало ажиотаж в сети.

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Принц Уильям с детьми

Сегодня у принца Уильяма двойной праздник. Кроме дня рождения, он отмечает также День отца. На карантине он много времени проводил вместе с детьми. Яркие моменты Кейт Миддлтон фиксировала на камеру, чтобы в будущем вспомнить их.

На фото принц Уильям предстал, сидя на деревянной качели. Рядом с ним позируют старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта, а на руках видим молодого наследника – принца Луи.

Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи накануне его дня рождения,

– написали в посте.



Принц Уильям с детьми / Instagram / @kensingtonroyal

На снимке все улыбаются и выглядят невероятно счастливыми. Кейт и Вильм наслаждаются временем, которое проводят с детьми, и пытаются запечатлеть в памяти каждую совместную минуту.

За несколько часов семейную фотографию лайкнули почти 2 миллиона раз и оставили более 22 тысяч комментариев.