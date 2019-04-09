Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары

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Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы / Instagram / @chrisjacksongetty

Первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его вторая жена Камилла Паркер-Боулз празднуют 14 годовщину после бракосочетания. 9 апреля 2005 года сын Елизаветы II и уроженка Великобритании узаконили свои отношения после многих лет тайного романа.

Еще до женитьбы с Дианой Спенсер принц Чарльз имел чувства к Камилле Шанд (девичья фамилия – LifeStyle 24), которые были взаимными. Однако, королева Елизавета II не рассматривала ее как подходящую кандидатуру для своего сына, несмотря на то, что Камилла происходила из знатного рода.

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В 1973 году она вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулз, а принц Чарльз в 1981 году женился на Диане Спенсер. Однако, несмотря на законные браки, их романтические отношения продолжались. Они встречались за спиной своих спутников и об этом говорила вся Великобритания.

Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз
Принц Чарльз и Камилла 1980-е годы / People

В 1995 году Камилла подала на развод со своим мужем Эндрю, а в следующем году наследник британского трона расстался с принцессой Дианой. В 1997 году она погибла в автокатастрофе и вскоре после этого Чарльз и Камилла прекратили скрывать свои отношения.

Роман, продолжительностью 30 лет, стал законным 9 апреля 2005 года, но только после того, как Елизавета II все-таки позволила им пожениться. Их брак зарегистрировали в муниципалитете Виндзора, однако пышного празднования не устраивали.

После бракосочетания Камилла Паркер-Боулз получила звание герцогини Уэльской, как и ее муж, однако предпочитает не пользоваться им в знак памяти принцессе Диане. А также она оставила себе фамилию бывшего мужа.

Принц Чарль і Камілла весілля
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, свадьба / Instagram / @royal.addicted

Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз Весілля
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, свадьба, 9 апреля 2005 год/ Instagram / @royal.addicted
Принц Чарльз і Камілла 2016 рік
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, 2016 год/ Getty Images

Принц Чарль і Камілла 2018 рік
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, 2018 год/ Getty Images

Принц Чарльз і Камілла
Принц Чарльз празднует 70-летие в ноябре 2018 года / Instagram / @chrisjacksongetty

Принц Чарльз і Камілла річниця одруження
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, 9 апреля 2019 года / Instagram / @chrisjacksongetty

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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