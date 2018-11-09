Принц Чарльз и Наоми Кэмпбелл поразили общим выходом: фото

48-летняя супермодель и герцог Уэльский поразили совместным выходом в Нигерии. Звезда сопровождала принца Чарльза на праздновании его грядущего дня рождения в Лагосе.

Новые фото появились на официальной странице представителей королевской семьи в Twitter.

Читайте также: Настоящий папа и дедушка Уэльский: принц Чарльз в новом фильме BBC – трогательные фото

Принц Чарльз находится в Нигерии уже несколько дней. Он отправился в тур 31 октября вместе со своей супругой Камиллой Паркер Боулз. Их путешествие началось из Гамбии, а уже в вторник, 6 ноября, сын королевы Елизаветы II сам посетил Нигерию. Именно в этой стране состоялся торжественный прием по случаю его грядущего дня рождения.

Светское мероприятие не смогла пропустить супермодель Наоми Кэмпбелл. Знаменитая британка, которая находилась в Нигерии по делам, лично поздравила принца Чарльза с праздником. Для торжественного приема звезда выбрала черное платье с перьями от британского бренда Ralph & Russo. Шею Наоми украсил чокер в тон, а на плечах была накидка розового цвета.