Принц Чарльз, который болел коронавирусом, онлайн открыл больницу в Лондоне

Престолонаследник и сын Елизаветы II недавно переболел коронавирусом. Но в Великобритании осталось больше 30 тысяч тех, кто все еще страдает от недуга. Поэтому принцу Чарльзу предоставили честь открыть временную больницу в Лондоне, правда, через видеосвязь.

Находясь в королевском поместье в Шотландии, принцу Чарльзу предоставили честь открыть временную больницу в Лондоне. По словам принца, он был "чрезвычайно тронут", когда его попросили провести церемонию открытия, передает Sky News.

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Я с таким облегчением думаю о том, что теперь каждый сможет быть уверенным в том, что он получит всю необходимую помощь, которая может ему понадобиться, и возможность вернуться к нормальной жизни,

– сообщил принц Чарльз.

В частности он поблагодарил всех сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании и волонтеров, которые борются с пандемией. Известно, что больницу построили всего за 9 дней, она сможет принимать до 5000 пациентов.

Напомним, что 25 марта представители принца Чарльза объявили, что сын королевы болен коронавирусом. Тест на COVID-19 сдавала и его жена Камилла, однако ее показатели были отрицательными. Своим примером 71-летний британец хотел показать, что никто не застрахован от болезни.

Уже менее чем за неделю, 30 марта стало известно, что принц Чарльз выздоровел и больше не имеет симптомов болезни. Деталей лечения представители монархии не разглашают. В то же время инсайдеры объясняют, что принц Чарльз не хочет привлекать внимание СМИ к истории борьбы с коронавирусом, ведь тысячи людей сейчас борются за свою жизнь. Впоследствии он записал видеообращение, в котором сделал собственные выводы, находясь больным, а также поблагодарил всех медработников в это нелегкое время.

Напомним, что Великобритания входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболеваний коронавируса. По состоянию на 3 апреля их насчитывают более 33 тысяч. От болезни погибли почти три тысячи человек, а выписаны – 135. В ВОЗ отмечают, чтобы все люди изолировались и оставались с родными дома.