Принц Чарльз оконфузился из-за коронавируса: курьезное видео

Представители королевской семьи продолжают активно выполнять свои обязанности и принимать участие в запланированных мероприятиях. Однако и принцы не застрахованы от конфуза. На днях в курьезную ситуацию из-за коронавируса попал наследник престола Чарльз.

По состоянию на 12 марта от вирусной пневмонии, вызванной коронавируса, умерли 4635 человек. Такие данные заставили множество известных людей отменить участие в публичных выходах и мероприятиях, где есть скопление людей. Кроме этого, политики и дипломаты отказываются от рукопожатий или объятий. Но, пожалуй, принц Чарльз еще не привык к мерам предосторожности в любое время пандемии.

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В Лондоне сын Елизаветы II попал в курьезную ситуацию, когда здоровался с лордом-лейтенантом Кеннетом Олисе. На кадрах, которые сразу же распространили в сети, видно, как представитель монархии выходит из автомобиля. Забыв о правилах поздравления, принц Чарльз протянул руку к военному. Но в последний момент он вспомнил о пандемии и резко убрал руку назад.

Просто это так сложно запомнить,

– прокомментировал принц Чарльз.

Реакция сына королевы Елизаветы II рассмешила не только сеть, но и самого автора конфуза. Принц Чарльз продолжил так здороваться и с другими участниками мероприятия, что видно в ролике.

Для справки. До сих пор медики считали, что коронавирус поражает только животных. Однако вспышка эпидемии, которая начался в конце 2019 году в Китае, доказала обратное. Коронавирусы могут приводить к серьезным пневмониям, в частности к атипичной пневмонии. Врачи отмечают, что частое мытье рук с мылом и обработка их антисептическими средствами уменьшает риск заболеть болезнью. А правду и мифы о Covid-19 – читайте в инфографике.



Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала