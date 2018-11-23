Принц Чарльз рассказал, как Меган Маркл может назвать будущего ребенка

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Принц Чарльз намекнул, как будут звать ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Принц Чарльз намекнул, как будут звать ребенка принца Гарри и Меган Маркл / www.hollywoodreporter.com

Беременность Меган Маркл стала едва ли не самой обсуждаемой темой в мире. Принц Чарльз, который скоро в четвертый раз станет дедушкой, намекнул журналистам, как принц Гарри со своей женой могут назвать младенца.

Королевская семья Великобритании считается одной из самых консервативных. Елизавета II позаботилась, чтобы все представители Букингемского дворца придерживались четких канонов, установленных ее предками. Отдельной графой в списке правил является беременность герцогинь, которая привлекает внимание всех мировых СМИ.

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Однако на этот раз не Меган Маркл нарушила протокол, а ее свекор – принц Чарльз. В своей речи по случаю столетия Австралийского дома в Лондоне он намекнул, как его сын и обворожительная невестка могут назвать малыша, сообщает  Ace Showbiz.

Принц Гаррі та вагітна Меган Маркл
Принц Гарри и беременная Меган Маркл / Twitter @KensingtonRoyal

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", – с улыбкой рассказал принц Чарльз.

Таким образом сын Ее Величества намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

Забавный комментарий принца Чарльза по-разному восприняла общественность. Одни сторонники королевской семьи уверены, что принц Чарльз на самом деле назвал два имени, на которых остановились Гарри и Меган, другие же считают это всего лишь шуткой.

Напомним, что в первый день австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что супруги принца Гарри и Меган Маркл ожидают появления первенца. Ребенок должен родиться весной 2019 года.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл Дети и несовершеннолетние
Источник: Lifestyle
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