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Принц Чарльз впервые после инфицирования коронавирусом обратился к британцам: видео

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Принц Чарльз оправился от коронавируса и записал видео для британцев / Instagram / @theroyalfamily

У наследника британского престола принца Чарльза уже нет симптомов коронавируса. Однако болезнь заставила его посмотреть на свою жизнь совсем по-другому. Сразу после преодоления COVID-19 сын Елизаветы II обратился к британцам и рассказал о своем недуге.

Ввиду опасности пандемии коронавируса обращение принц Чарльз записал на видео, которое распространил в сети. Ролик, представитель британской монархии создал во дворце Балморал, что в Шотландии. Там принц Чарльз и его супруга Камилла находятся на самоизоляции.

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Сын Елизаветы II признался, что имел легкие проявления COVID-19, поэтому с легкостью пережил болезнь. Однако даже после выздоровления принц Чарльз решил соблюдать дистанцию ​​с другими людьми и продолжает находиться на карантине.

"Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что нахожусь по другую сторону пандемии. Но я все еще придерживаюсь дистанции при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальный ритм жизни внезапно разрушился", – отметил он.

Принц Чарльз выразил благодарность всем медикам, которые во время пандемии коронавируса работают сверхурочно, забыв о своих семьях или отдыхе. Кроме этого, представитель Букингемского дворца выразил слова соболезнования всем тем, чьи родственники умерли от осложнений COVID-19. В конце обращения принц призвал уделять больше внимания пожилым людям, которые в наибольшей опасности из-за коронавируса.

25 марта принц Чарльз объявил, что болен коронавирусом. Тест на COVID-19 сдавала и его жена Камилла, однако ее показатели были отрицательными. Своим примером 71-летний британец хотел показать, что никто не застрахован от болезни.

Уже менее чем через неделю, 30 марта стало известно, что принц Чарльз выздоровел и больше не имеет симптомов болезни. Детали лечения представители монархии не разглашают. В то же время инсайдеры объясняют, что принц Чарльз не хочет привлекать внимание СМИ к истории борьбы с коронавирусом, ведь тысячи людей сейчас борются за свою жизнь.

Отметим, что по состоянию на 31 марта в мире зафиксировали 823 200 инфицированных коронавирусом. От осложнений болезни умерли 40 633 человек. В то же время удалось выздороветь 174 333 пациентам.

Симптоми коронавірусу
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канала

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Великобритания Королівська сім'я LifeStyle
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