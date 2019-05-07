Принц Чарльз впервые прокомментировал рождение сына Меган Маркл

Сын британской королевы Елизаветы II принц Чарльз прибыл в Берлин с официальным визитом. Компанию ему составила жена Камилла Паркер-Боулз.

Планируется, что Чарльз и Камилла проведут в Германии четыре дня, на протяжении которых они посетят Лейпциг и Мюнхен. Также британская королевская чета уже встретилась с канцлером Ангелой Меркель.

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Для выхода герцогиня примеряла пальто молочного цвета, которое сочетала с черно-белыми туфлями на невысоком каблуке и клатч из кожи питона.

В Берлине принц Чарльз прокомментировал рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри – мальчика, имя которого станет известно в ближайшее время.

"Мы очень счастливы после таких новостей и не можем дождаться, чтобы увидеть малыша, когда приедем", – говорится в посте.

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Принц Чарльз, герцогиня Корнуольская и Ангела Меркель в Берлине / Getty Images