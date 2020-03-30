Принц Чарльз победил коронавирус и завершил самоизоляцию

В среду, 25 марта, стало известно, что у принца Чарльза диагностировали коронавирус. Он сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. Сегодня, 30 марта, стало известно о том, что принц выздоровел и вышел из самоизоляции.

Коронавирус распространяется по миру с невероятной скоростью. За минувшие сутки зафиксировали более 100 тысяч новых случаев заболевания. За день умирают десятки тысяч людей в разных уголках планеты. Однако есть и хорошие новости. Многим людям удается выздороветь. Главное – придерживаться рекомендаций врачей. Именно благодаря этому выздоровел принц Чарльз. Об этом сообщает издание Sky News.

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71-летний сын Елизаветы II пробыл на самоизоляции 7 дней согласно правительственным указаниям. Сначала у принца Уэльского начали появляться легкие симптомы после чего он обратился к врачам, которые подтвердили вирусную пневмонию, которую вызвал коронавирус.

Королевский дворец выпустил официальное заявление, в котором говорится о завершении изоляции принца Чарльза.

Его Королевское Высочество находится в добром здравии, и в это время он действует в соответствии с текущими стандартами правительства и медицинскими ограничениями, которые действуют на всей территории Великобритании. Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями,

– пишут в сообщении.

72-летняя жена Чарльза герцогиня Корнуольская также сделала тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, однако для безопасности она также самоизолировалась.

Добавим, по состоянию на вечер 29 марта в Великобритании зафиксировали более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 1 228 летальные. Выздороветь удалось 135 людям. Больше всего смертей зафиксировали в Англии – 1 125. Граждан призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.



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