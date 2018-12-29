Принц Джордж и принцесса Шарлотта удивили своих родителей на Рождество: детали

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Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон
Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджские все чаще делятся с общественностью деталями относительно взросления их детей-5-летнего Джорджа, 3-летней Шарлотты и маленького Луи. Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали, как их семья встретила Рождество.

Как сообщает People, принц Джордж и принцесса Шарлотта ожидали рождественских праздников, ведь под их елкой было много подарков. Поэтому дети проснулись в 5 часов утра, чтобы распаковать все коробки. Это изрядно удивило герцогов Кембриджских, ведь их потомки еще ни разу настолько рано не просыпались.

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После рождественской трапезы принц Уильям и очаровательная Кейт Миддлтон посетили утреннее богослужение в церкви Святой Магдалены, что в Норфолке. Именно там герцоги пообщались с британцами, которые поинтересовались, когда Шарлотта и Джордж распаковывали свои подарки.

Сегодня в 5 часов утра, – признался принц Уильям.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Getty Images

А вот Кейт Миддлтон с улыбкой ответила, что это было слишком быстрое пробуждение для них. По словам поклонницы королевской семьи Джилл Ли, герцогиня любезно пообщалась с толпой.

"Очень рано проснулись, но мне приятно было видеть их счастливые лица", – добавила Кейт Миддлтон.

Отметим, что все члены королевской семьи соблюдают рождественской традиции. Они распаковывают подарки в семейном кругу в Сандрингемском дворце. По традиции, все получают символические сюрпризы от родственников. Вероятно, именно к этому застолью Кейт Миддлтон скупала товары в обычном дисконтном магазине Лондона.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Кейт Миддлтон Королівська сім'я Дети и несовершеннолетние
Источник: Lifestyle
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