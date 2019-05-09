Принц Джордж раскрыл имя сына Меган Маркл еще задолго до его рождения: неожиданные детали

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Принц Джордж раскрыл имя сына Меган Маркл еще задолго до его рождения: неожиданные детали

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сам того не понимая, выдал имя, которое принц Гарри и Меган Маркл выбирали для своего первенца. Об этом стало известно лишь после объявления имени новорожденного наследника престола.

В январе 2019 года при разговоре с британкой сын герцогов Кембриджских во время прогулки представился ей не Джорджем, а Арчи. Это изрядно удивило британку, однако она не придала этому большого значения, ведь, по ее словам, "дети часто придумывают себе разные имена".

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И только после того, как Меган Маркл родила первенца, а позже они с принцем Гарри объявили имя, которым назвали сына, стало понятно, почему 5-летний мальчик назвал себя именно Арчи.

Вероятно, герцоги Сассекские сразу знали, какое имя дадут первенцу, и рассказали об этом другим членам королевской семьи. А те в свою очередь обсуждали его в кругу семьи, поэтому принц Джордж услышал имя Арчи, но не знал, где ему правильно его использовать.

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Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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