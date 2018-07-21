Принц Джордж удивил британку, назвав себя Арчи

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон сумел удивить случайную прохожую. 5-летний принц Джордж при знакомстве с британкой назвал другое имя - Арчи.

Как сообщает британское издание Hello, дети герцогов Кембриджских вышли на прогулку с бабушкой Кэрол Миддлтон. Дети играли у пруда под наблюдением охранника. Британка, которая выгуливала собаку, решила поздороваться с представителями королевской семьи. И пока маленький Джордж гладил животное, она успела с ним познакомиться и удивилась от услышанного.

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"Принц Джордж стал гладить мою собаку, а я, проявив дружелюбие, начала с ним разговаривать и спросила, как его зовут, хотя, конечно, и так знала. К моему удивлению, он сказал, что его зовут Арчи, и улыбнулся. Не знаю, почему он называет себя так, но дети часто придумывают себе разные имена, и мне кажется, что это мило", - рассказала британка.

Женщина призналась, что перед тем, как она подошла к маленькому принцу Джорджу, охранник попросил ее не фотографировать ребенка. Поэтому она, послушав требованию мужчжины, не сделала ни одного кадра с прогулки.

В СМИ предположили, что Арчи может быть не просто вымышленное имя. В королевской семье любят давать друг другу забавные прозвища. В частности, принца Уильяма называют в семье вомбатом, Кейт Миддлтон - пискля, Меган Маркл - Вольфрамом, а Елизавету II - капусткой. Поэтому, возможно, Арчи - это негласное имя принца Джорджа в семье.