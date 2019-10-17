Принц Гарри едва сдержал слезы во время речи о сыне Арчи: трогательное видео

Герцог Сассекский выступил с чувственной речью на церемонии WellChild Awards в одном из лондонских отелей, где вспомнил о том, как они узнали с Меган Маркл об ожидании первенца.

Перед зрителями в зале принц Гарри не обошел темы отцовства, ведь в этом году Меган Маркл родила ему сына Арчи Харрисона. Он поделился, что во время этой же церемонии, но в прошлом году, Гарри знал о беременности жены.

Читайте также: Конфликт с отцом: Меган Маркл никогда в жизни не будет знакомить своего сына с Томасом Марклом

Мы уже знали, что, что у нас будет первенец – больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню...

– в этот момент Гарри едва сдержал эмоции и слезы, и в зале его изо всех сил пытались поддержать бодрящими аплодисментами.

"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, можно было бы как-то стать родителями. И более того, как сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел с течением времени. И теперь как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я чувствую такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – добавил взволнованный принц Гарри.

The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. ️ pic.twitter.com/snzrpcnlYh — WellChild (@WellChild) October 15, 2019

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в мае 2019 года. У них родился сын, которого они назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен Виндзор. Произошло это через год после их свадьбы.