Принц Гарри едва сдержал слезы во время речи о сыне Арчи: трогательное видео

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Меган Маркл и принц Гарри с сыном
Меган Маркл и принц Гарри с сыном / Instagram / @sussexroyal

Герцог Сассекский выступил с чувственной речью на церемонии WellChild Awards в одном из лондонских отелей, где вспомнил о том, как они узнали с Меган Маркл об ожидании первенца.

Перед зрителями в зале принц Гарри не обошел темы отцовства, ведь в этом году Меган Маркл родила ему сына Арчи Харрисона. Он поделился, что во время этой же церемонии, но в прошлом году, Гарри знал о беременности жены.

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Мы уже знали, что, что у нас будет первенец – больше никто еще в то время не знал, но мы знали. И я помню...
– в этот момент Гарри едва сдержал эмоции и слезы, и в зале его изо всех сил пытались поддержать бодрящими аплодисментами.

"Я помню, как крепко сжимал руку Меган во время мероприятия, и мы оба думали, можно было бы как-то стать родителями. И более того, как сделать все возможное, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если бы он родился с проблемами или заболел с течением времени. И теперь как родители, находясь здесь и разговаривая со всеми вами, я чувствую такие чувства, которых никогда не мог понять, пока у меня не появился собственный ребенок", – добавил взволнованный принц Гарри.

Добавим, что принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в мае 2019 года. У них родился сын, которого они назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен Виндзор. Произошло это через год после их свадьбы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan Markle (@hrhofsussex)

 

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Звездные дети Принц Гарри Меган Маркл
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