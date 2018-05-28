Переезд принца Гарри и беременной Меган Маркл: подробности о новом поместье королевской семьи

Новость о переезде молодоженов всколыхнула сеть в середине ноября, однако официальных подтверждений от Кенсингтонского дворца не было. В субботу, 24 ноября, королевский комментатор подтвердила правдивость факта и назвала дворец, в который переедут Меган Маркл и принц Гарри.

Официальное подтверждение новости о переезде герцога и герцогини Сассекской сообщила личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс.

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Молодые супруги покинут Кенсингтонский дворец в начале нового года. Вполне вероятно, что принц Гарри и Меган Маркл так внезапно решились на переезд в связи с беременностью герцогини. До рождения своего первенца пара должна обустроиться на новом месте.

Как сообщила комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс, королева Елизавета II выделила для супругов коттедж в Виндзоре Фрогмор-хаус с красивыми садами. Именно в том имении состоялась частная вечеринка после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

На своей странице в Twitter Эмили также рассказала, что 21-комнатный особняк, в котором живут герцог и герцогиня Глостерские, освободится в следующем году. Именно на него изначально рассчитывали молодые супруги, однако брат Елизаветы II не спешил переезжать из своего дома, а позже стало известно, что Гарри и Меган тоже не очень хочет стать соседями с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. А имение Глостер расположено возле дома герцога и герцогини Кембриджских. Поэтому Гарри и Меган выбрали для будущего проживания Фрогмор-хаус в Виндзоре. До конца декабря там закончатся ремонтные работы и пара сможет переезжать и обустраивать свой дом. В выбранном ими коттедже насчитывается десять комнат, одна детская, тренажерный зал и студия йоги.