Принц Гарри и Бон Джови выпустили песню Unbroken для Игр непокоренных

В конце февраля принц Гарри и американский рок-музыкант Бон Джови записали совместную песню Unbroken. Релиз трека состоялся только сегодня, 27 марта. Он станет официальным гимном параолимпийских Игр непокоренных.

На официальном ютуб-канале 58-летнего музыканта Бон Джови состоялась премьера песни Unbroken, в записи которой принял участие герцог Сассекский. Совместная работа посвящена Играм непокоренных. Это соревнование принц Гарри учредил для военных ветеранов еще в 2014 году.

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На личной странице в инстаграм-сторис герцоги Сассекские опубликовали ролик со съемок, которым представили песню Unbroken. Для ее записи Гарри прилетел в Лондон из Канады и работал с Бон Джови в легендарной студии Abbey Road. Также к работе над синглом присоединился военный хор из 12 человек.

Стоит отметить, что паралимпийские соревнования стали знаковым событием в семейной жизни герцогов Сассекских, ведь именно во время мероприятия в Торонто в 2017 году пара совершила первый публичный выход. В этом году Игры непокоренных состоятся в нидерландском городе Гаага в начале мая.