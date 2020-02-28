Принц Гарри и Бон Джови записали песню для Игр непокоренных: видео

Британский принц Гарри еще ранее анонсировал, что планирует с легендарным фронтменом одноименной американской группы Бон Джови записать совместную песню. Новый трек должен стать гимном знаменитых Игр непокоренных (Игр непобежденных).

Неделю назад принц Гарри получил волну критики от пользователей. А причиной тому стала публикация видеоролика, в котором принц Гарри якобы переписывается в мессенджере с Джоном Бон Джови о его выступлении на Играх непокоренных. Как оказалось, эта переписка была фейковой, а пользователи обвинили принца Гарри в неэффективной рекламе.

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​Впрочем, 28 февраля, запись принца Гарри и Бон Джови в студии звукозаписи Эбби-роуд в Лондоне все же состоялась. Там британский принц и американец совместно записали песню Unbroken, что в переводе означает "Несокрушимый", и она станет официальным гимном параолимпийских Игр непокоренных.

Принц Гарри и Бон Джови записали песню Unbroken для Игр непокоренных / Instagram-Stories / @sussexroyal

На странице герцога Сассекского в Инстаграме уже разместили фрагмент песни. "Я сказал, что попробую", – говорится в описании к видео с принцем Гарри. На самом интересном моменте, где дуэт вместе начинает петь, видео останавливается.

На другом видеоролике также можно увидеть фрагменты создания песни в студии, и пение хора Игр непокоренных.

Добавим, что Игры непокоренных пройдут в мае (9-16) в этом году в Гааге, Нидерланды.

Что известно об Играх непокоренных?

Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Их в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – чевствование военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.