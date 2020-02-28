24 Канал Техно Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Принц Гарри и Бон Джови записали песню для Игр непокоренных: видео

- Читати новину українською

Британский принц Гарри еще ранее анонсировал, что планирует с легендарным фронтменом одноименной американской группы Бон Джови записать совместную песню. Новый трек должен стать гимном знаменитых Игр непокоренных (Игр непобежденных).

Неделю назад принц Гарри получил волну критики от пользователей. А причиной тому стала публикация видеоролика, в котором принц Гарри якобы переписывается в мессенджере с Джоном Бон Джови о его выступлении на Играх непокоренных. Как оказалось, эта переписка была фейковой, а пользователи обвинили принца Гарри в неэффективной рекламе.

Интересно: Канада отказывается оплачивать принцу Гарри и Меган Маркл охрану

​Впрочем, 28 февраля, запись принца Гарри и Бон Джови в студии звукозаписи Эбби-роуд в Лондоне все же состоялась. Там британский принц и американец совместно записали песню Unbroken, что в переводе означает "Несокрушимый", и она станет официальным гимном параолимпийских Игр непокоренных.

Принц Гарри и Бон Джови записали песню Unbroken для Игр непокоренных / Instagram-Stories / @sussexroyal

На странице герцога Сассекского в Инстаграме уже разместили фрагмент песни. "Я сказал, что попробую", – говорится в описании к видео с принцем Гарри. На самом интересном моменте, где дуэт вместе начинает петь, видео останавливается.

 

На другом видеоролике также можно увидеть фрагменты создания песни в студии, и пение хора Игр непокоренных.

 

Добавим, что Игры непокоренных пройдут в мае (9-16) в этом году в Гааге, Нидерланды.

Что известно об Играх непокоренных?
Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Их в 2014 году основал британский принц Гарри. Цель соревнований – чевствование военных ветеранов, поддержка их реабилитации и адаптационная помощь людям, которые были ранены и потеряли здоровье во время военной службы.

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали
сегодня
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Джон Бон Джови Принц Гарри Игры непокоренных Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:05 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
сегодня 10:50 Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
Юлія Девда
27 февраля 19:12 Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
Настя Сукач
27 февраля 15:46 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
27 февраля 09:15 Что посмотреть в кино на этой неделе: украинский фильм "Черкассы" и байопик об актрисе Сиберг
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук