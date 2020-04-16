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Принц Гарри и Меган Маркл доставляли еду жителям Калифорнии

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Принц Гарри и Меган Маркл доставляли еду жителям Калифорнии / Instagram / @theroyalfamily

Во время вспышки коронавируса в мире супруги направляют свою благотворительность на борьбу с пандемией. Принц Гарри и Меган Маркл самостоятельно уже дважды присоединились к числу волонтеров и доставили еду жителям Калифорнии, которые находятся в группе риска.

Изо дня в день мир узнает о новых благотворительных поступках Меган Маркл и принца Гарри. Если ранее супруги решили пожертвовать 90 тысяч фунтов стерлингов на счет британской благотворительной организации Feeding Britain, то теперь пара собственноручно помогла американцам.

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Как информирует издание ET, Меган и Гарри поддержали организацию Project Angel Food, которая во время пандемии коронавируса доставляет продукты питания пожилым людям, которые страдают от хронических заболеваний и нарушений иммунной системы. Супруги превратились в волонтеров и самостоятельно обеспечили 20 семей продовольствием.

Судя по всему, на такой поступок их вдохновила мать Меган Дориа Редлан, которая сама является волонтером организации. Впервые супруги доставляли еду в Пасхальное воскресенье, 12 апреля, а вчера, 15 апреля, повторили свою инициативу. Они придерживались всех надлежащих мер безопасности – одели маски, перчатки и сохраняли дистанцию ​​в полтора матра.

Они сообщили нам, что слышали о перегрузке наших водителей и хотели добровольно облегчить нагрузку, свалившуюся на них,
– сообщил директор Project Angel Food.

Следует заметить, что Меган и Гарри доставляли еду людям, проживающим в Западном Голливуде, что недалеко от города Малибу. Это еще раз подтверждает то, что супруги поселились в роскошном поместье в самом престижном округе Лос-Анджелеса.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости LifeStyle благотворительность Принц Гарри Меган Маркл
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