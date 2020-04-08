Принц Гарри и Меган Маркл могут иметь финансовые трудности из-за пандемии, – СМИ

После сложения королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, без дотаций от Букингемского дворца. Однако, как утверждает журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии, вскоре у пары возникнут финансовые трудности.

Как он рассказал таблоиду The Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл ожидали, что после переезда в США они будут получать прибыль от своих проектов. Однако из-за коронавируса и озвучивание мультфильмов Disney, и другие инициативы поставили на паузу. Поэтому финансовые трудности – неизбежны.

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"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Сейчас наибольшую сумму супруги тратят на оплату частных охранников. За год принц Гарри и Меган Маркл отдадут наемникам почти 5 миллионов долларов.

По данным эксперта Лейны Луи, в Канаде супругам было легче покрыть все расходы. Там Гарри и Меган охраняли 8 британских правоохранителей, которые в конце марта 2020 года вернулись в Лондон. Кроме того, конная полиция Канады также оказывала помощь паре, что обходилось власти в кругленькую сумму. Это послужило поводом для возмущения общественности, ведь канадцы не собирались отдавать свои средства на безопасность принца Гарри и его жены.

Сейчас Дональд Трамп уже объявил, что не будет финансово помогать супругам. В то же время принц Чарльз уже передал своему сыну Гарри 2,5 миллиона долларов и будет в течение года выделять средства потомству. Однако, по словам инсайдеров, это тоже временное решение, что понимает Меган Маркл.