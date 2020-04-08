24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Принц Гарри и Меган Маркл могут иметь финансовые трудности из-за пандемии, – СМИ

- Читати новину українською
Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @sussexroyal

После сложения королевских полномочий принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, без дотаций от Букингемского дворца. Однако, как утверждает журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии, вскоре у пары возникнут финансовые трудности.

Как он рассказал таблоиду The Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл ожидали, что после переезда в США они будут получать прибыль от своих проектов. Однако из-за коронавируса и озвучивание мультфильмов Disney, и другие инициативы поставили на паузу. Поэтому финансовые трудности – неизбежны.

Читайте также: Новые снимки принца Гарри и Меган Маркл оценивают в 100 тысяч долларов: детали

"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Сейчас наибольшую сумму супруги тратят на оплату частных охранников. За год принц Гарри и Меган Маркл отдадут наемникам почти 5 миллионов долларов.

По данным эксперта Лейны Луи, в Канаде супругам было легче покрыть все расходы. Там Гарри и Меган охраняли 8 британских правоохранителей, которые в конце марта 2020 года вернулись в Лондон. Кроме того, конная полиция Канады также оказывала помощь паре, что обходилось власти в кругленькую сумму. Это послужило поводом для возмущения общественности, ведь канадцы не собирались отдавать свои средства на безопасность принца Гарри и его жены.

Сейчас Дональд Трамп уже объявил, что не будет финансово помогать супругам. В то же время принц Чарльз уже передал своему сыну Гарри 2,5 миллиона долларов и будет в течение года выделять средства потомству. Однако, по словам инсайдеров, это тоже временное решение, что понимает Меган Маркл.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гарри
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Традиції 8377
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 209753
сегодня , 14:05 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 170594
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 26715
сегодня , 05:05 Гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 1976
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 38368
сегодня , 14:08 Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
Новини України 421754
сегодня , 08:30 8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 4066
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
сегодня 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба
7 апреля 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова
6 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик

Новости
Больше новостей
Залиште відгук