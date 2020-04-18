Принц Гарри и Меган Маркл на тайной прогулке с домашними любимцами: фото
Принц Гарри и Меган Маркл после выхода из королевской семьи и переезда в Лос-Анджелес стали одной из самых обсуждаемых звездных пар. Супруги находятся под пристальным взглядом журналистов и поклонников.
Папарацци следят за каждым выходом Меган и Гарри. Кажется, что такого внимания пара не получала даже тогда, когда Меган стала частью королевской семьи. Их фото оценивают в сотни тысяч долларов, а представителям СМИ придется выложить миллион долларов, чтобы пообщаться с парой. И пока они привыкают к жизни в новой стране. На днях их фото с прогулки с собаками появились на странице Royalty_dr в инстаграмі.
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Гарри и Меган устроили прогулки с черным лабрадором и биглем по прозвищу Гай. Именно его Маркл взяла когда-то из приюта. На фотографиях видим, что пара ехала на Porsche SUV.
Они одеты в неприметную спортивную одежду. Лица прикрывают банданы голубого цвета. Для того, чтобы уберечь себя от лишних глаз, звездная пара решила надеть кепки и солнцезащитные очки.
Для просмотра снимков листайте влево.
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