Принц Гарри и Меган Маркл наконец нашли няню для сына, – СМИ

В течение нескольких месяцев принц Гарри и Меган Маркл находились в поисках няни, которая бы помогала ухаживать за их сыном Арчи Харрисоном. И, как утверждают в западных СМИ, таки нашли идеальную помощницу.

Герцоги Сассекские впервые в истории британской монархии наняли на работу темнокожую няню. Сейчас имя женщины сохраняется в секрете, однако, по данным The Sun, Меган Маркл абсолютно довольна ее работой.

Читайте также: В Ниццу на частном самолете: Меган Маркл и принца Гарри обвинили в лицемерии

Она хорошо прижилась в семье. Меган – очень практичная мама, но новая няня – это находка для нее. Она прекрасно ладит с маленьким Арчи и просто обожает его. Гарри и Меган очень довольны ею,

– отметили источники издания.

Кроме этого, инсайдеры из близкого окружения супругов рассказали, что няня Арчи Харрисона сопровождала пару во время их поездки в Ниццу. Это уже третья по счету женщина, которую герцоги Сассекские нанимают на должность няни. Помощница не будет жить с герцогами в Виндзоре, однако будет проводить там много времени. Также няня поедет с принцем Гарри и Меган Маркл в международный тур в Африку, который запланирован на сентябрь 2019 года.

Что известно о предыдущих помощницах герцогов Сассекских?

В СМИ неоднократно появлялась информация о своенравном характере Меган Маркл, который не могли выдержать немало ее помощников. Еще с большей тщательностью герцогиня Сассекская взялась выбирать няню для единственного сына Арчи Харрисона. Две женщины, которые все-таки прошли отбор жены принца Гарри, не выдержали на своем посту и недели. Поэтому Меган и ее первенец остались без няни в первый месяц после родов.

Читайте также: Брюнетка Меган Маркл или рыжеволосый принц Гарри: известно, на кого похож сын супругов Арчи

Инсайдеры утверждали, что последняя помощница рассказала о сложных условиях труда, которые заставили ее уволиться на следующий день после знакомства с супругами. По словам няни, Меган Маркл не давала ей возможность выполнять работу, поскольку даже не оставляла малыша наедине с ней. Также герцогиня запрещала женщине брать на руки маленького сына.

Заботиться о 3-месячном Арчи Харрисоне королевской паре помогала мама Меган Маркл – Дориа Редлан. Перед родами дочери она переехала в Великобританию и до сих пор проживает в Фрогмор-хаус.