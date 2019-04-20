Принц Гарри и Меган Маркл не на шутку разозлили журналистов: детали

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Instagram / @meghanmarkleimages

После неожиданного заявления герцогов Сассекских о неразглашении рождения первенца в тот же день, журналисты начали свирепствовать. Они уверяют, что в связи со своим социальным статусом принц Гарри и Меган Макрл должны предстать перед дверью больницы с новорожденным ребенком, как это делали в течении сорока лет другие представители королевской семьи.

Внук Елизаветы II и его жена Меган Маркл решили изменить правила, которых в течение сорока лет придерживались несколько поколений королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые являются родителями троих наследников престола. Они не хотят позировать перед клиникой с новорожденным ребенком на руках. Журналисты недовольны неожиданным позицией герцогов Сассекских. Об этом сообщает издание New York Times.

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По мнению иностранных СМИ, принц Гарри и Меган Маркл должны придерживаться определенных норм, поскольку они являются публичными личностями. 78-летний фотограф Артур Эдвардс изображал моменты рождения пяти королевских детей, поэтому его такое решение крайне возмутило.

Общественность имеет право знать о жизни тех, кто финансируется в основном на их налоги. Вы или принимаете это, или становитесь частным лицом,
– заявил фотограф.

Также он добавил, что ранее он считал Гарри своим другом и он был самым приветливым среди всех представителей королевской семьи, а теперь даже не здоровается с ним. "Относится как к телеграфным столбам", – завершил 78-летний Артур Эдвардс.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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